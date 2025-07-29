В Анапе построят два детсада и школу по договору КРТ

В Анапе в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) возводят два детских сада и школу в районе улицы Аэродромной. Временно исполняющая полномочия мэра города Светлана Балаева провела рабочий выезд на территорию социального кластера и встретилась с подрядчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Социальные объекты строят параллельно с многоквартирными домами внутри будущего жилого комплекса «Хозяин морей». Согласно новому генплану Анапы, разработанному по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, единственным механизмом освоения новых земельных массивов на курорте остается КРТ. При таком подходе жилую застройку сопровождает создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Каждый детский сад будет трехэтажным и вместит 250 детей в 11 группах. Школа площадью свыше 30 тыс. кв. м составит четыре этажа и будет рассчитана на 1100 учеников — это 44 класса.

Строительство началось в апреле и ведется по графику с небольшим опережением, уточняют в мэрии. В настоящее время активно выполняются фундаментные работы.

Ранее стало известно, что строительство нового офиса врача общей практики по Заповедной улице в анапском селе Сукко выполнено на 60%. Работы осуществляет специализированный застройщик «Легис» в рамках реализации договора КРТ. Кроме того, в Сукко ведется строительство школы на 1100 мест по улице Мирной и детсада на 200 мест по улице Желанной. Работы по возведению образовательного учреждения в настоящее время находятся на стадии цокольного этажа. Площадь школы составит 25 тыс. кв. м, детсада — порядка 5 тыс. «квадратов». Договором КРТ предусмотрено последующее благоустройство территории.

Лия Пацан