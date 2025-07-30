Краснодарский «Парк Достижений» получит финансирование из краевого бюджета

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил начать проектирование «Парка Достижений» в «Городе спорта» Краснодара. Вопрос благоустройства территории обсуждался во время встречи главы региона с активистами краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Город спорта — уникальное место в Краснодаре, которое обязательно станет предметом гордости и точкой притяжения для жителей всего региона. Центральное место в нем займет Парк достижений с аллеей славы и бюстами наших чемпионов, спортивной и детской зоной, благоустроенной территорией. Нужно начать проектирование строительства парка. Деньги на эти цели выделим из краевого бюджета и поэтапно начнем реализацию масштабного проекта»,— заявил господин Кондратьев.

В 2022 году парк победил в народном голосовании за благоустройство в рамках национального проекта, который с 2025 года входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что участок для «Парка достижений» уже определен и передан в муниципальную собственность

На встрече с губернатором жители поинтересовались судьбой кинотеатра «Аврора». Кондратьев ответил, что, несмотря на определенные сложности, проект будет реализован. Наумов уточнил, что работы завершатся до конца 2028 года. Краснодарцы также спрашивали о сроках окончания строительства поликлиники №13 в поселке Российском. Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что ее возведут до конца 2026 года.

Лия Пацан