В поездах РЖД может появится продукция виноделов из Ростовской области

Заместитель председателя Государственной думы РФ Виктория Абрамченко договорилась с руководством РЖД о том, чтобы в поездах компании была представлена продукция виноделов из Ростовской области. Об этом сообщили «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Госпожа Абрамченко на совещании по увеличению доли ростовского вина в общем объеме продаж вина в РФ отметила, что в фирменном поезде «Тихий Дон» представлена продукция виноделов из Краснодарского края, а не из Ростовской области. При том, что у донских виноделов издержки при производстве выше на 25%, чем у краснодарских конкурентов. Это обусловлено климатическими условиями и иными технологиями производства.

В 2025 году из федерального и регионального бюджетов на развитие винного производства было выделено порядка 100 млн руб., что на 35 млн руб. больше, чем годом ранее. Однако, как считает зампредседателя Госдумы, этого недостаточно.

По ее словам, благодаря мерам государственной поддержки в прошлом году виноградари-виноделы приобрели 15 единиц специализированной техники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в январе-июне 2025 года производство готовой винодельческой продукции в Ростовской области достигло 177 тыс. декалитров, или 2,5 млн бутылок, что на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Производство виноматериалов выросло на 38%, до 635 тыс. декалитров.

Наталья Белоштейн