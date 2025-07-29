Площадь лесного пожара в Кабардинке увеличилась вдвое

Площадь лесного пожара в селе Кабардинка Краснодарского края увеличилась с 4 до 9 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Кабардинском участковом лесничестве горят порядка 9 га леса. Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов информировал о возгорании 4 га в этом населенном пункте.

Для ликвидации огня привлекли 46 сотрудников МЧС и 11 единиц техники, включая вертолет Ми-8. Тушение осложняется гористым рельефом территории и высокой температурой воздуха.

Как сообщал «Ъ-Кубань», филиал АО «Россети Кубань» — Юго-Западные электрические сети — вводит ограничения электроснабжения для локализации пожара вблизи села Кабардинка.

Анна Гречко