МИД России вызвал временного поверенного в делах Норвегии

Временного поверенного в делах Норвегии в России Рагнхильда Йохансена вызвали в МИД России и вручили ему ноту протеста. Это связано с ограничениями против рыболовных судов российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», сказано в сообщении пресс-службы.

Введенные ограничения нарушают двустороннее межправительственное соглашение о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года и «подрывают многолетнюю эффективную систему управления промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях», говорится в сообщении. В МИДе считают, что такие действия властей Норвегии ставят под угрозу дальнейшее использование ресурсов в Северной Атлантике.

Российская сторона также пообещала принять необходимые меры по защите отечественного рыболовства, если Норвегия не согласится выполнять соглашение 1976 года.

20 мая Евросоюз ввел санкции против «Норебо» и «Мурман СиФуд». Причиной введения ограничений в ЕС назвали установленные на судах технологии, которые используются для шпионажа в Северном и Балтийском морях. В «Норебо» заявляли, что компания никогда не участвовала в шпионаже в интересах какого-либо государства. В начале июля Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против обоих судов.

Подробнее о санкциях — в материале «Расширение пройденного».