Рыбопромышленные компании России впервые попали под санкции ЕС

Евросоюз в 17-м пакете санкций ввел ограничения в том числе в отношении судов холдингов «Норебо» и «Мурман СиФуд». Это впервые, когда под санкции попали рыбопромышленные компании. По словам источников «Ъ» из отрасли, новые меры могут существенно осложнить компаниям экспорт российской рыбы.

Санкции на суда предполагают запрет на проход в водах ЕС, ремонт судов и выгрузку рыбы в портах. Как уточнил собеседник «Ъ», европейский рынок входит в число крупнейших по объему поставок для рыбопромышленников из России. По итогам 2024 года экспорт российских морепродуктов и рыбы в страны Европы составил 180 тыс. тонн или €700 млн.

ЕС обосновал включение судов «Норебо» и «Мурман СиФуд» тем, что они якобы оснащены технологиями, которые используются для шпионажа в Северном и Балтийском морях. В «Норебо» заявляли, что компании холдинга никогда не были задействованы в шпионаже в интересах какого-либо государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Расширение пройденного».