Путин призвал банки не навязывать ипотечным заемщикам лишние траты

Выдача ипотеки банками не должна осложняться для граждан дополнительными тратами, считает президент Владимир Путин. Он заявил об этом на встрече с главой Сбербанка (MOEX: SBER) Германом Грефом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Греф пожаловался главе государства на ситуацию с ипотечным кредитованием, которое стало для банков бездоходным из-за жесткого регулирования. «Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию,— заметил на это господин Путин (цитата по сайту Кремля). — Не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами»

25 июля Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. По подсчетам Frank RG, в июне средняя величина выданных ипотечных кредитов снизилась до 4,5 млн руб. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призывала не оценивать активность в жилищном секторе исключительно по объемам ипотеки. По ее словам, в РФ растет доля покупок жилья без использования заемных средств.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Ипотека-трансформер».