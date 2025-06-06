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Коммерсантъ FM
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Набиуллина: доля покупок жилья за собственные средства растет

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не стоит оценивать активность в жилищном секторе исключительно по объемам взятой гражданами ипотеке. По ее словам, в стране растет доля покупок жилья без использования кредитных средств.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы видим, что растет доля покупок жилья за собственные средства, и объем проданных квадратных метров за последние десять месяцев относительно стабильный»,— сказала госпожа Набиуллина в ходе пресс-конференции.

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Как в мае писал «Ъ» со ссылкой на данные инвесткомпании «Флип», в январе—апреле в Москве и Подмосковье до 70% выросла доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья. Это рекорд за последние пять лет. Альтернативная сделка предполагает покупку новой недвижимости на деньги, вырученные от продажи выставленной на продажу.

Екатерина Отрашкевич

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