Звуки взрывов в Сальске не связаны с новой атакой БПЛА

Звуки взрывов, которые слышат жители Сальска, не связаны с новой атакой украинских беспилотников. Об этом сообщил глава района Владимир Березовский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Прошу сохранять спокойствие. Это не новая атака. Сотрудники спецслужб уничтожают неразорвавшиеся БПЛА на территории города Сальска», — написал господин Березовский.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в районе Новосальск при разминировании обломков беспилотников погибли двое саперов.

Константин Соловьев