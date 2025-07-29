Аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" выполняются по скорректированному суточному плану полетов»,— сказано в сообщении. Все остальные рейсы, по данным пресс-службы аэропорта, выполняются согласно центральному расписанию.

Накануне в Шереметьево объявили об изменениях в расписании из-за сбоя информационных сетей «Аэрофлота». Сегодня авиакомпания сообщила о стабилизации программ полетов. Генпрокуратура назвала причиной «сбоя» хакерскую атаку. Ответственность на себя взяли две группировки, возбуждено уголовное дело. По данным «Интерфакса», из-за атаки было отменено более 50 рейсов в Шереметьево и из него.