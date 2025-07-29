Агрохолдинг «Степь» продаст портовые активы в Азове и Волгодонске

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система», собирается продать портовые активы в Азове и Волгодонске в условиях ухудшения конъюнктуры зернового экспорта. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на собственные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

По данным «Ъ», прибыль до вычета терминала в Азове оценивают в 500 млн руб. в год с потенциалом увеличения до 1 млрд руб. По данным Ассоциации морских торговых портов, перевалка зерна по итогам первой половины 2025 года упала на 56,4% год к году, до 16,4 млн т.

По словам одного из собеседников «Ъ», «Степь» могла задуматься о реализации активов из-за ухудшения рентабельности зернового бизнеса. В компании решили, что будут инвестировать в молоко, а в растениеводстве время консервативной стратегии.

Константин Соловьев