В Красноярском крае второй раз за год увеличили разовые выплаты контрактникам

Власти Красноярского края приняли решение об увеличении единовременной региональный выплаты при подписании контракта с Министерством обороны РФ. Соответствующее поручение дал глава региона Михаил Котюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Единовременная выплата жителям края, ранее мобилизованным и заключившим контракт для выполнения задач специальной военной операции», составит 1,3 млн руб., сообщает правительство региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», в прошлый раз выплату военным Красноярского края подняли в начале июня этого года с 400 тыс. руб. до 1 млн руб.

Накануне также стало известно, что власти Хакасии увеличили единовременную выплату контрактникам с 400 до 650 тыс. руб.

Александра Стрелкова