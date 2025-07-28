Выплату при заключении контракта в Хакасии увеличили до 650 тыс. рублей

В Республике Хакасия вырос размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта на прохождение воинской службы. Соответствующее постановление регионального правительства датировано 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Размер выплаты увеличился более чем в полтора раза — с 400 тыс. до 650 тыс. руб. «Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 25 июля 2025 года»,— говорится в документе. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда республики.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее размер единовременных выплат подняли ряд регионов Сибирского федерального округа. Например, в Новосибирской области ее размер вырос с 1,1 млн до 1,6 млн руб.

Валерий Лавский