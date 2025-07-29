Крымский парламент предложил запретить произведения иноагентов

Крымский парламент подготовил обращение в Госдуму о законодательном запрете публичного использования произведений иноагентов и граждан недружественных государств. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Документ станет одной из инициатив региона на осенней Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Парламентарии предлагают ввести ограничения на контент, авторство которого принадлежит иноагентам или гражданам стран, ведущих недружественную политику в отношении России.

«Мы предлагаем установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, а также иное использование произведений, авторство или исключительные права на которые принадлежат иноагентам и гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия»,— подчеркнул Владимир Константинов.

Запрет коснется всех форм публичного распространения контента — от концертных выступлений до размещения в интернете.

Лия Пацан