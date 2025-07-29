Крымская железная дорога увеличила пассажироперевозки на 2,7% в l полугодии

По итогам I полугодия 2025 года Крымская железная дорога увеличила объем пассажирских перевозок на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Грузовые перевозки также выросли — на 3% в годовом выражении. По словам Александра Сахарова, рост связан с переориентацией туристического потока на Крым из-за ограничений на пляжах Краснодарского края.

В летний сезон в направлении полуострова назначили 21 пару пассажирских поездов, из них 11 — сезонные, сформированные перевозчиком «Гранд сервис экспресс». За шесть месяцев было предложено на 2,7% больше мест, чем год назад. Всего перевезли более 1,8 млн пассажиров — на 4,3% больше, чем в 2024 году.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Крыму средний уровень загрузки средств размещения на курортах превысил 74%.

Анна Гречко