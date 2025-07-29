«Главпродукт» перешел в собственность государства

Собственником ООО «Промсельхозинвест» (основное юрлицо группы компаний «Главпродукт») стало государство в лице Росимущества. Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 28 июля 2025 года, сообщает «Интерфакс».

ГК принадлежит гражданину США Леониду Смирнову. По версии Генпрокуратуры, он в 2022–2024 годы незаконно вывел за границу 1,3 млрд руб. По данным следствия, в 2009 году господин Смирнов переводил активы на счета американских компаний, а затем стал перенаправлять чистую прибыль за границу.

«Главпродукт» был основан в 1999 году. В октябре 2024 года активы холдинга по указу президента Владимира Путина были переданы во временное управление Росимущества.

Подробности — в материале «Ъ» «Прокуроры собрали „Главпродукты“».