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В Каменском районе ликвидировали ландшафтный пожар на 25 га

В Ростовской области пожарные ликвидировали ландшафтный пожар в Каменском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, площадь возгорания составила составила 25 га.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о горении сухой травы на 10 га появилось в 14:01 накануне, 28 июля. В тушении задействовали группировку из более 70 специалистов и свыше 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. На очаги возгорания совершили 14 сбросов воды общим объемом 28 тонн.

Константин Соловьев

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