Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Каменском районе ландшафтный пожар достиг площади в 10 га

В сельском поселении Красновское и хуторе Филиппенков Каменского района подразделения МЧС тушат ландшафтный пожар на 10 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. Для тушения привлекли от РСЧС 36 человек и 13 единиц техники, и от МЧС 11 человек и четыре единицы техники.

UPD: площадь ландшафтного пожара в Каменском районе достигла 20 га.

Константин Соловьев

Новости компаний Все