Импорт кофе на Кубань за год увеличился вдвое

С января по июнь 2025 года в Краснодарский край завезли 52,2 тыс. т кофе, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Годом ранее за указанный период объем импорта составил 25,3 тыс. т. Основными поставщиками продукции в регион стали Бразилия, Вьетнам и Индонезия.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Армения запретила ввоз партии мороженого «Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури», произведенной 7 марта 2025 года. Временное ограничение на импорт связано с превышением допустимого уровня бактерий кишечной палочки в указанной продукции, который не соответствует нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза.

Анна Гречко