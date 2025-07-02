Армения запретила ввоз партии мороженого «Коровка из Кореновки»

Армения запретила ввоз партии мороженого «Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури», произведенной 7 марта 2025 года, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГК «Ренна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет, мороженое отгружается и реализуется»,— уточнили в компании.

Ранее в инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов Армении сообщили, что страна ввела временный запрет на импорт мороженого производства российской «Фабрики настоящего мороженого» ( входит в ГК «Ренна», выпускает продукцию под брендом «Коровка из Кореновки»). В ведомстве уточнили, что временный запрет на импорт связан с превышением допустимого уровня бактерий кишечной палочки в указанном мороженом, который не соответствует нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза.

В ГК «Ренна» рассказали, что на данный момент у компании нет официальных заключений от армянской стороны: «Мы ожидаем получить их в ближайшее время. Со своей стороны можем отметить, что перед отгрузкой данной партии на экспорт, был проведен контроль качества. Никаких нарушений выявлено не было. После получения сигнала от партнеров, мы повторно проверили продукцию — лабораторные исследования также не выявили нарушений».

В компании отмечают, что отклонения, о которых идет речь, потенциально могут возникнуть в процессе нарушения условий транспортировки, хранения и реализации продукции, либо при вскрытии образца, попав на продукт с внешней стороны упаковки.

Наталья Решетняк