На Дону жители двух городов и районов вновь остались без водоснабжения

В Ростовской области из-за порыва водовода на территории насосной станции №3 (ГГВ) в Каменском районе без водоснабжения вновь остались два города и два района. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с аварией временно остановлено водоснабжение городов Гуково и Зверево, а также ряда поселков Каменского и Красносулинского районов.

Для потребителей организован подвоз воды по заявкам.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проблемы с водоснабжением в этих населенных пунктах начались на прошлой неделе из-за повторяющихся аварийных отключений электроэнергии на насосных станциях Гуково-Гундоровского водовода.

Наталья Белоштейн