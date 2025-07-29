В Ростове доля объявлений о продаже жилья с дисконтом превысила 30%

В апреле-июне 2025 года в Ростове-на-Дону доля объявлений о продаже жилья с дисконтом достигла 30,5% против 28,3% в первом квартале текущего года. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы «Яндекс Недвижимость».

Доля объявлений с завышением цен, уменьшилась на 1,1 п.п. — с 9,9% в первом квартале до 8,8% во втором. Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Ростове составил 5,1% против 4,5% кварталом ранее. Кроме этого, срок показа объявления о продаже готовой квартиры увеличился на 14% до 129 дней.

В начале 2025 года доля объявлений с дисконтом составляла в среднем 48% по всем городам-миллионникам, в апреле-июне она составила 53%. Доля объявлений, где собственники повышают цену, напротив, начала снижаться — во втором квартале 2025 года она составила 8,1% против 9,2% в начале года. Кроме этого, в первом квартале средний дисконт в объявлении в среднем по миллионникам составлял 4,6%, на второй квартал 2025 года скидки достигли 5%.

По данным аналитиков впервые за полтора года зафиксировано сокращение сроков экспозиции на вторичном рынке. Это может говорить о том, что покупатель становится активнее — прежде всего в отношении объектов, где собственники готовы к торгу.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что темп ввода жилья в донской столице опережает общероссийский уровень. Ростов-на-Дону занимает шестое место по объему строительства среди городов РФ, Ростовская область – восьмое место. Около 6% готового жилья (четвертое место в РФ) находится в Ростовской области.

Наталья Белоштейн