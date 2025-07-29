Поезд «Екатеринбург — Адлер» задержали после атаки БПЛА на станции Сальск

Движение поездов через станцию «Сальск» в Ростовской области было временно приостановлено после атаки беспилотного летательного аппарата в ночь на 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, падение обломков БПЛА привело к повреждению контактной сети и разбитым стеклам в двух вагонах пассажирского поезда №59, следовавшего по маршруту «Новокузнецк — Кисловодск». Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. На станции загорелся стоявший на путях грузовой состав, для тушения огня направили пожарный поезд.

Из-за инцидента задержали девять пассажирских поездов, включая №523 Екатеринбург – Адлер, №255 Челябинск – Новороссийск, №509 Казань – Новороссийск, №524 Адлер – Екатеринбург, №358 Имеретинский Курорт – Уфа, №254 Новороссийск – Уфа, №98 Кисловодск – Тында и №202 Анапа – Красноярск. Пассажирам предоставляют питание за счет перевозчика. Сроки восстановления движения сейчас уточняются.

Анна Гречко