ФСБ задержала двух новосибирцев за антироссийские лозунги и граффити

В Новосибирской области ФСБ задержала двух предполагаемых сторонников украинской организации «Легион “Свобода России”» (признана в РФ террористической и запрещена). В отношении них возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) и пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Мужчины арестованы, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По версии спецслужбы, двое жителей села Криводановка в 2023 году проводили «пропагандистские акции» по заданию упомянутой организации. Они расклеивали листовки с «антироссийскими лозунгами», рисовали на стенах граффити с атрибутикой незаконного формирования и оставляли ссылки на его информационные ресурсы. О проделанной работе новосибирцы отчитывались представителям украинской организации, утверждает ФСБ.

В марте 2023 года Верховный суд РФ признал «Легион "Свобода России"» террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны. Это формирование, по версии российской Генпрокуратуры, создали на Украине для подрыва основ российского конституционного строя и свержения власти, в том числе путем терактов.