Сторонников украинской террористической организации задержали под Новосибирском

В Новосибирской области силовики задержали двух сторонников украинской организации «Легион “Свобода России”» (признана в РФ террористической и запрещена). В отношении них возбуждено уголовное дело о государственной измене и пропаганде терроризма (ст. 275 и ст. 205.2 УК РФ), на время следствия обвиняемые заключены под стражу, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ России Фото: ФСБ России

По информации ведомства, двое молодых жителей села Криводановка в 2023 году организовали проведение пропагандистских акций по заданию упомянутой организации. Юноши расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами, расписывали стены граффити с атрибутикой незаконного вооруженного формирования и ссылками на его информационные ресурсы.

Отчеты об акциях новосибирцы отправляли представителям украинской организации, получая их одобрение.

Илья Николаев