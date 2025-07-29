«Сбер», «Яндекс» и NexTouch могут купить производителя телевизоров «Квант»

Производитель телевизоров ООО «Квант» ведет переговоры о продаже актива, сообщил «Ъ» источник на рынке бытовой техники. По его данным, потенциальными покупателями выступают «Сбер», «Яндекс» (MOEX: YDEX) и компания—производитель интерактивных школьных досок NexTouch («Некс-Т»). По словам собеседника, сделка будет безденежной.

В NexTouch подтвердили «Ъ», что компания уже «заключила договоренность» с текущим собственником «Кванта» Михаилом Етоновым о приобретении актива. Размер доли в компании не назвали. Ее представитель назвал целью сделки возобновление производства телевизоров в России, а также модернизацию части производственных мощностей для других типов продукции, включая сенсорные экраны и экраны для машин.

По словам представителя NexTouch, сейчас идут переговоры со всеми кредиторами «Кванта», а также проводится оценка стоимости оборудования. В компании уточнили, что партнером в сделке выступит «один из крупных банков», оценочная стоимость ООО — 3 млрд руб. без учета долгов.

Подробности — в материале «Ъ» «"Квант" распутался».