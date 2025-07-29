«Квант» распутался

Производитель телевизоров Xiaomi и TCL «Квант» ведет переговоры о своей продаже с «Яндексом» (MOEX: YDEX), «Сбером» и производителем школьных интерактивных досок NexTouch. В последней подтвердили договоренности о приобретении актива. Сумма сделки может составить 3 млрд руб. без учета долгов, которые оцениваются еще примерно в 5 млрд руб. Участники рынка сомневаются, что завод «Квант» получится быстро перезапустить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Квант» Фото: «Квант»

Контрактный производитель телевизоров ООО «Квант» ведет переговоры о продаже актива, сообщил “Ъ” источник на рынке бытовой техники. По его словам, потенциальными покупателями выступают «Сбер», «Яндекс» и компания—производитель интерактивных школьных досок NexTouch («Некс-Т»). По словам собеседника, сделка будет безденежной. В «Кванте» и «Сбере» не ответили на запрос “Ъ”.

В NexTouch “Ъ” подтвердили, что компания уже «заключила договоренность» с текущим собственником «Кванта» Михаилом Етоновым о приобретении актива. Размер доли в компании не уточнили. «Целью сделки является возобновление производства телевизоров в России, а также модернизация части производственных мощностей для других типов продукции, включая сенсорные экраны, экраны для автомобилей, интерактивные панели и другие устройства»,— рассказал представитель компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении компании ООО «Квант» 7 июля было возбуждено дело о банкротстве. 62% принадлежат ООО «Квант-Сервис», 38% — гендиректору Михаилу Етонову. 19% доли господина Етонова в ООО «Квант» находится в залоге у «Лаборатории Алисы» (принадлежит «Яндексу»), остальное — в залоге у ПАО «Сбербанк». ООО «Квант-Сервис» на 100% принадлежит Михаилу Етонову, доля этой компании полностью находится в залоге у ПАО «Сбербанк». Согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, дебиторская задолженность ООО «Квант» по состоянию на конец 2024 года составляла более 2 млрд руб., размер заемных средств — 3 млрд руб. Выручка ООО в 2024 году составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 902 млн руб. Производственные мощности — 3,5 тыс. устройств в смену совокупно на воронежской и зеленоградской площадках.

По словам представителя NexTouch, сейчас ведутся переговоры со всеми кредиторами «Кванта», а также оценка стоимости оборудования.

«Партнером в данной сделке выступит один из крупных банков, оценочная стоимость компании — 3 млрд руб. без учета долгов»,— говорит он, добавляя, что в случае, если соглашение с кредиторами не будет достигнуто, рассматривается приобретение производственных мощностей через процедуру банкротства или выкуп при переходе собственности к «Сберу».

В середине июля «Инфопортал» сообщал, что против ООО «Квант» возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотрудникам на сумму около 60 млн руб. Летом прошлого года “Ъ” сообщал, что основные заказчики контрактного производства телевизоров «Кванта» — китайские TCL и Xiaomi — перенесли производство своей продукции в Казахстан (см. “Ъ” от 1 августа 2024 года). Через год стало известно, что «Квант» остановил производство единственного телевизора, входящего в реестр Минпромторга,— Irbis — из-за низкого спроса (см. “Ъ” от 9 апреля).

В «Яндексе» заявили, что на производственной площадке «Кванта» ранее производились телевизоры другого бренда с предустановленной операционной системой YaOS (разрабатывает «Яндекс»). «Собственные телевизоры "Яндекса" под брендом "Яндекс ТВ Станция" мы производим на других заводах»,— говорит представитель компании. На вопрос, заинтересован ли «Яндекс» в приобретении мощностей «Кванта», он не ответил. Однако источник “Ъ”, близкий к «Яндексу», сообщил, что компания не намерена приобретать завод в Воронеже.

«В условиях санкций и растущих требований к локализации такой актив может оказаться весьма ценным»,— говорит директор департамента бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. Однако, по ее словам, быстрый перезапуск мощностей «Кванта» с новыми владельцами маловероятен, так как сейчас производственных мощностей в России больше, чем требует рынок. Поэтому, продолжает госпожа Сенина, более вероятна частичная консервация завода с минимальной загрузкой на 10–15%.

Переход завода «Квант» под контроль «Сбера» и «Яндекса» может существенно повысить его устойчивость, считает директор департамента бытовой электроники дистрибутора OCS Владислав Бородин: «Такие игроки, как "Сбер" и "Яндекс", способны обеспечить предприятию гарантированные объемы заказов, загрузив мощности на максимум, что критично для выхода на рентабельность». Однако госпожа Сенина не согласна с таким мнением. По ее словам, «Сберу» в данный момент не нужен «Квант», так как у него есть собственный завод, а «Яндексу» для окупаемости актива придется загрузить мощности в три раза больше текущих объемов, до 700 тыс. телевизоров в год.

Тимофей Корнев