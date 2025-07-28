В Астрахани ввели режим ЧС после обрушения подъезда пятиэтажки

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня ввели в Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома. Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что жителям области выплатят положенные субсидии и компенсируют имущество.

«Городскими властями принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня, что дает право получить жителям выплаты в объеме 15 675 руб.» — сказал ТАСС господин Бабушкин.

Сегодня утром в Астрахани обрушился подъезд пятиэтажного здания общежития на улице Ляхова. МЧС сообщало, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. Из здания было эвакуировано минимум 15 человек. Дом был признан аварийным в 2024 году.