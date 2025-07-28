Более 54 тысяч людей с инвалидностью трудоустроили в Краснодарском крае

Кадровый центр Краснодарского края с начала 2025 года обеспечил рабочими местами свыше 54 тыс. граждан с инвалидностью. Специалисты службы занятости подобрали подходящие вакансии более чем для 600 человек из указанной категории соискателей, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Карьерные консультанты обеспечили индивидуальное сопровождение каждого претендента на должность. Поддержка включала профориентацию, психологическую помощь, бесплатное переобучение по востребованным специальностям и последующее трудоустройство.

Благодаря комплексному подходу граждане с инвалидностью получили должности бухгалтеров, администраторов, делопроизводителей, вахтеров, курьеров и подсобных рабочих.

Сейчас база данных региональной службы занятости содержит 2 тыс. адаптированных вакансий по квоте для данной категории соискателей. Специалистам предлагают заработную плату от 30 до 70 тыс. руб.

В 2024 году при поддержке Кадрового центра в Краснодарском крае удалось обеспечить работой более 1,7 тыс. человек с инвалидностью.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что благодаря помощи Кадрового центра Краснодарского края более 1,3 тыс. человек устроились на работу в сферу торговли.

Анна Гречко