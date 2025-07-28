«Аэрофлот» назвал приоритетные направления среди запланированных рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) выполнит 206 из 260 запланированных на сегодня рейсов, заявили в Минтрансе. В приоритете — рейсы на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж.

«В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики»,— сказано в сообщении министерства.

Сегодня утром в работе систем аэропорта произошел масштабный сбой. Ответственность на себя взяли две хакерские группировки. Генпрокуратура подтвердила информацию об атаке, возбуждено уголовное дело. Из-за инцидента авиакомпания отменила около 50 рейсов, часть пассажиров пересажены на рейсы «Победы» и «России».