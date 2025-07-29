Краснодар попал в топ-5 городов-миллионников по скидкам на квартиры в 2025 году

Краснодар вошел в топ-5 городов-миллионников по размеру скидок на готовые квартиры во втором квартале 2025 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний дисконт в объявлениях о продаже готового жилья в Краснодаре составил 5,4%. Это незначительно меньше показателя первого квартала — 5,9%. Вместе с краевым центром в лидеры по размеру скидок попали Красноярск, Волгоград, Челябинск (по 5,4%) и Воронеж (5,2%).

Доля объявлений со сниженными ценами в Краснодаре увеличилась с 37,1% в первом квартале до 43% во втором. При этом количество лотов с повышенной стоимостью сократилось с 12,4 до 10,9%.

Период экспозиции готовых квартир на вторичном рынке в кубанской столице вырос на три дня — до 126 суток. Показатели расходятся с общероссийской тенденцией: в среднем по мегаполисам срок продажи сократился на 2,7 дня, до 108 суток.

По всем городам-миллионникам доля объявлений с дисконтами выросла с 48% в начале года до 53% во втором квартале. Количество лотов с завышенными ценами снизилось с 9,2 до 8,1%. Средняя скидка увеличилась с 4,6 до 5%.

«Во втором квартале мы впервые за полтора года фиксируем сокращение сроков экспозиции на вторичном рынке»,— прокомментировал ситуацию коммерческий директор «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. По его словам, покупатели проявляют активность в отношении объектов, где владельцы готовы торговаться.

Анна Гречко