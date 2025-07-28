В Омской области создадут два медучреждения для участников СВО за 2 млрд рублей

Два медицинских учреждения, ориентированных на помощь участникам специальной военной операции, будут созданы в Омской области. Объекты будут открыты за счет внебюджетных средств в сумме более 2 млрд руб., сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Первый объект – операционный корпус клинического медико-хирургического центра. Планируем завершить его в следующем году. Второй объект – филиал «ЦИТО», который будет закрывать потребности в протезировании не только жителей Омской области, но и всего Сибирского федерального округа. Откроем центр в этом году», — сообщил глава региона.

В настоящее время в Омске готовится к сдаче после капитального ремонта здание госпиталя для ветеранов войн, он станет частью единого комплекса оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции. Площадь здания – более 5,5 тыс. кв. м. Здесь будет развернуто 140 коек, что позволит принимать свыше 3,5 тысячи пациентов ежегодно. В стационар включено отделение медицинской реабилитации для больных с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы на 30 коек. Также в обновленном госпитале разместятся диагностические подразделения (МРТ и КТ-диагностики, клинико-диагностическая лаборатория), хирургическое отделение с операционным блоком, отделения физиотерапии, функциональной диагностики, неврологии, терапии и региональный гериатрический центр.

На реализацию проекта из регионального бюджета выделено 500 млн руб., федеральные средства составили еще 400 млн.

Лолита Белова