Очередь на Крымский мост увеличилась до 670 автомобилей

На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон образовались протяженные пробки. По данным оперативного Telegram-канала переправы, к 13:00 28 июля со стороны Тамани в Краснодарском крае скопилось 670 транспортных средств. Время ожидания превышает два часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

У Керчи на ручной досмотр выстроилась очередь из 693 автомобилей. Водителям также предстоит ждать более двух часов.

Утром 28 июля со стороны Тамани ожидали проезда 526 автомобилей при времени ожидания свыше двух часов. На керченской стороне тогда стояло 315 транспортных средств, а время ожидания составляло около часа.

Анна Гречко