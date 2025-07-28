С утра понедельника в пробках к Крымскому мосту стоит больше тысячи машин

Утром 28 июля на досмотровых пунктах при подъездах к Крымскому мосту вновь образовались значительные очереди. По данным Telegram-канала, отслеживающего обстановку в районе транспортного перехода, к 09:00 в очереди со стороны Тамани ожидали проезда 653 автомобиля. Среднее время ожидания превышало два часа. Со стороны Керчи на въезд стояли 397 машин, которым предстояло провести в ожидании более часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Накануне, 27 июля, в районе моста также фиксировались заторы. К середине дня в очереди на ручной досмотр на керченском берегу находилось порядка 900 автомобилей, на таманском — около 120.

Пиковое скопление транспорта за текущий месяц было зафиксировано 21 июля: тогда на подъездах к мосту стояло более 2 тыс. машин, из которых 1355 — со стороны Краснодарского края и 650 — со стороны Крыма. Очереди начали формироваться с раннего утра, что, по данным источников, связано с усиленными мерами контроля и ростом потока автотуристов.

Вячеслав Рыжков