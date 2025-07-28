В Новороссийске рецидивист предстанет перед судом за воровство и грабеж

В Новороссийске 45-летний ранее судимый мужчина вновь предстанет перед судом за серию преступлений. Как установило следствие, он обворовал соседа и ограбил незнакомку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сперва злоумышленник проник на участок соседа, перелез через забор и похитил металлопластиковое окно, строительные инструменты и бытовую технику, причинив ущерб на 25 тыс. руб.

Позже злоумышленник совершил грабеж: на одной из улиц города он вырвал сумку у местной жительницы. В этом эпизоде ущерб составил более 7 тыс. руб.

На время следствия обвиняемый находился под стражей. За совершенные преступления ему грозит до семи лет лишения свободы по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске перед судом предстанет обвиняемый в совершении наркопреступлений, у мужчины изъяли 216 кустов конопли и около 310 граммов частей наркосодержащих растений.