В Новороссийске у мужчины изъяли 216 кустов конопли

В Новороссийске перед судом предстанет обвиняемый в совершении наркопреступлений, у мужчины изъяли 216 кустов конопли и около 310 граммов частей наркосодержащих растений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что мужчина культивировал коноплю в подсобном помещении и в бане на территории своего домовладения. Из выращенного им каннабиса изготавливал наркотик для личного употребления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске задержали 32-летнего местного жителя за выращивание конопли во дворе дома. Обвиняемый устроил на участке своего домовладения и в кладовой комнате квартиры плантацию из 20 кустов конопли, чтобы производить наркотики.