Ростов занял шестое место в РФ по количеству открытых вкладов в 2025 году

В рейтинге российских городов Ростов-на-Дону занял шестую строчку по количеству открытых в первом полугодии 2025 года вкладов. Об этом сообщает ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным аналитиков жители города в январе-июне открыли вклады на сумму в 14,5 млрд руб., что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Больше всего депозитных счетов было создано в Москве — на 247 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в январе-июне 2024 года. В этом рейтинге Краснодар занял четвертую строчку с ростом на 25% и с объемом размещенных средств 20 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 2024 году жители Ростовской области разместили на срочные вклады более 400 млрд руб., что на 30% больше показателя предыдущего года. За год количество новых счетов в регионе выросло до 632 тыс., из которых 155 тыс. открыли пенсионеры.

Наталья Белоштейн