За год срочные вклады жителей Дона выросли на 30%

В прошлом году жители Ростовской области разместили на срочные вклады более 400 млрд руб. Это на 30% больше показателя предыдущего года, сообщила пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За год количество новых счетов в регионе выросло до 632 тыс., из которых 155 тыс. открыли пенсионеры.

«Особенно заметный рост наблюдался среди подростков и пенсионеров. Вклады этой категории населения увеличились в полтора раза за год. По данным аналитиков, сумма вкладов пенсионеров достигла почти 60 млрд руб.»,— сообщают специалисты банка.

Средние накопления жителей Ростовской области превышают их среднемесячный доход примерно в 5,8 раза.

В начале февраля Ростовская область заняла 29-е место в рейтинге российских регионов по объему банковских вкладов населения. Это на две позиции выше, чем год назад, когда область была на 31-м месте.

Николай Аксенов