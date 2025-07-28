При обрушении подъезда в Астрахани пострадали три человека

При обрушении части дома в Астрахани пострадали три человека, сообщила пресс-служба МЧС. Спасатели продолжают разбор конструкций и объявляют минуты тишины для поиска пострадавших.

ЧП случилось сегодня. МЧС сообщало, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. Из здания эвакуировано 15 человек. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газа. На месте создан оперативный штаб. ТАСС передает, что есть угроза повторного обрушения остальных конструкций. Областная прокуратура проводит проверку.