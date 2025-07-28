В Новосибирске осудили москвича за мошенничество с недвижимостью на 82 млн руб.

Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении жителя Москвы по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с недвижимостью на 82 млн руб. Подсудимому назначили 3,5 года колонии общего режима и штраф 100 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2019-го по октябрь 2021 года фигурант дела изготовил подложные документы о покупке недвижимости в пользу подконтрольных ему фирм. При этом оплата по сделкам не была проведена. Уточняется, что мошенник действовал вместе с сообщниками.

Всего злоумышленник получил таким образом 29 объектов недвижимости в разных регионах России.

Александра Стрелкова