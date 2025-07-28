Акции «Аэрофлота» снижаются на фоне сбоя в работе авиакомпании

Акции «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) на Московской бирже снижаются на 2,61%, до 57,05 руб. за бумагу. Котировки падают на фоне сбоя в информационных системах компании, который привел к задержке и отмене десятков рейсов.

Сбой произошел сегодня с утра. С чем он связан, компания не говорила. Две группы хакеров взяли на себя ответственность за взлом систем перевозчика. В Шереметьево отменено почти 50 пар рейсов, и образовались очереди пассажиров. Московская прокуратура проводит проверку.