На Дону спрос коммерческих фирм на солнечные электростанции вырос на 24% за год

С начала 2025 года спрос предприятий Южного федерального округа (ЮФО) на возобновляемые источники энергии вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Ростовскую область пришлось 23,9%. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков электронной торговой площадки «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Чаще всего в ЮФО торги на закупку оборудования для альтернативного энергоснабжения проводят коммерческие организации из Краснодарского края — 61,2% закупок. На Волгоградскую область пришлось 6,6% закупок.

Большую часть этих закупок составляют солнечные электростанции — 73,8% торгов и ветряные — 10,4% торгов.

При этом в ЮФО число торгов на оборудование для бесперебойного электроснабжения сократилось за год на 24%. Больше всего снизилась популярность бензиновых генераторов — на 40,8%, дизель-генераторов — на 22,5% и газовых генераторов — на 8,6%. Например, в июле 2024 года на фоне перебоев с электроэнергией закупка такого оборудования, наоборот, выросла на 34%.

Больше всего на эти цели тратили компании Краснодарского края — 44% случаев и Ростовской области — 26,5%. Чаще всего компании закупали бензиновые генераторы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что компания «Форвард Энерго» (бывший финский энергетический концерн Fortum) прорабатывает вопрос строительства новых ветропарков в Белокалитвинском и Кагальницком районах.

Наталья Белоштейн