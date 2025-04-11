На Дону планируют построить ветропарки в Белокалитвинском и Кагальницком районах

Компания «Форвард Энерго» (бывший финский энергетический концерн Fortum) прорабатывает вопрос строительства новых ветропарков в Белокалитвинском и Кагальницком районах, сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Ведутся переговоры с собственниками земельных участков. Сроки строительства 2027 и 2029 годы соответственно», — пояснил он в интервью РБК Ростов.

Fortum был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику и ветроэнергетику. В 2023 году «дочку» Fortum в России передали под управление Росимущества и переименовали в «Форвард Энерго».

Напомним, первый ветропарк «Росатома» в Ростовской области — Марченковскую ВЭС — запустили в 2021 г.. На сегодняшний день в составе электростанции работают 48 ветроэнергетических установок высотой 150 м. Установленная мощность ветропарка составляет 120 МВт.

Ввод в эксплуатацию седьмой ветростанции был перенесен АО «ВетроОГК-2» (дочерней компанией ГК «Росатом») на 2026 г. Вербная ВЭС будет действовать на территории Грузиновского сельского поселения в Морозовском районе. Станция будет состоять из трех блоков, мощность одного из них — 20 МВт, двух других — 40 МВт.

Всего же на территории Ростовской области действует шесть ветроэлектростанций: Казачья, Сулинская, Каменская, Гуковская, Марченковская и Беглица. Суммарная мощность этих ветропарков составляет 610 МВт.

Валентина Любашенко