«Аэрофлот» отменил московские рейсы из Екатеринбурга из-за сбоя в системе

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 42 московских рейса в городах России и зарубежья, в том числе все рейсы из Екатеринбурга и в обратном направлении, следует из информации на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово. Это произошло из-за сбоя в работе информационных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Так, отправление в аэропорт Шереметьево отменено для рейсов SU-1401, SU-1417, SU-1403, SU-1021. При этом отмена не коснулась рейса SU-1449, который должен вылететь в 21:15. В Москве отменены отправления в Екатеринбург рейсов SU-1400, SU-1416, SU-1402, SU-1020.

Последний на текущий момент самолет «Аэрофлота» вылетел из Екатеринбурга в Москву в 12:15.

Утром авиакомпания сообщила о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя системы и перебоях в работе сервисов. В числе отмененных — рейсы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань и Минск. При этом хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота».

Ирина Пичурина