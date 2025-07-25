Строительная отрасль Ростова показала нулевой результат за второй квартал 2025 года
Администрация Ростова не выдала ни одного нового разрешения на строительство во втором квартале 2025 года. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
По информации источника, в апреле-июне власти занимались исключительно продлением ранее выданных разрешений — всего 26 документов. Половина из них (13 случаев) касается достройки многоквартирных домов, еще 12 — гражданского строительства.
«Инвесторы продолжают реализацию проектов по возведению торговых объектов, центров бытового обслуживания и административных зданий. Один документ относится к транспортной инфраструктуре — системе управления движением судов в порту города в Железнодорожном районе»,— приводятся в сообщении слова специалистов пресс-службы.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом квартале 2025 года в городе ввели только один объект деловой недвижимости — склад производителя компьютерной техники ООО «Бештау», а новый бассейновый комплекс в Суворовском районе будет функционировать как коммерческое предприятие, однако формально относится к категории гражданских объектов.