«Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Минеральные Воды из-за сбоя систем

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила пять рейсов по маршруту Москва — Минеральные Воды из-за сбоя информационных систем. Об этом сообщил официальный канал перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Отменены рейсы SU1304/1305, SU1312/1313, SU1028/1029, SU1310/1311 и SU1352/1353. Все они выполнялись по направлению между столицей и курортным городом Ставропольского края.

Авиакомпания уведомила пассажиров об изменениях в расписании через свой официальный канал связи. Причиной отмены стали технические неполадки в работе информационных систем.

«В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов»,— говорится в сообщении.

В аэропорту Ставрополя отменили четыре рейса на вылет и прилет по направлению Москва-Шереметьево: SU1366/1367, SU1362/1363, SU1364/1365 и SU1368/1369.

Как пишет «Ъ», хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота».

Тат Гаспарян