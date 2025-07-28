В аэропорту Ставрополя отменены рейсы «Аэрофлота» из-за технического сбоя

Сбой в информационных системах авиакомпании «Аэрофлот» привел к отмене рейсов по маршруту Москва-Ставрополь в аэропорту Ставрополя. О технических неполадках в работе сервисов авиакомпании сообщила пресс-служба аэропорта Ставрополь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Из-за возникших проблем потребовалась корректировка расписания, включая перенос и отмену полетов.

В аэропорту Ставрополя отменили четыре рейса на вылет и прилет по направлению Москва-Шереметьево: SU1366/1367, SU1362/1363, SU1364/1365 и SU1368/1369.

Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальное расписание на сайте аэропорта Ставрополь. Вопросы по обмену и возврату билетов можно решить через горячую линию или официальный сайт «Аэрофлота».

Тат Гаспарян