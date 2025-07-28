На Кубани задержали подозреваемых в попытке поджога релейных шкафов

Двое жителей Краснодарского края были задержаны возле станции Варениковская по подозрению в попытке повредить релейные шкафы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Инцидент произошел у железнодорожной станции, где были зафиксированы следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов. Подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

По информации МВД, задержанные действовали за денежное вознаграждение в криптовалюте и получали инструкции от куратора через мессенджер. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению) и 205 УК РФ (теракт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали троих человек, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб. По информации ведомства, задержанные намеревались поджечь объекты транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Анна Гречко