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В Феодосии потушили природный пожар площадью 2,5 га

Пожарные потушили возгорание сухой растительности площадью 2,5 га в Старокрымском лесничестве Феодосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание сухой растительности и лесной подстилки произошло 27 июля на территории Старокрымского лесничества. К ликвидации огня привлекли 222 человека и 34 единицы техники, включая вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что вечером 27 июля спасательные службы локализовали ландшафтный пожар площадью 20 га в Симферопольском районе Крыма. Огонь охватил сухую растительность вдоль автодороги Евпатория — Симферополь.

Анна Гречко

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