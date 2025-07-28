В Феодосии потушили природный пожар площадью 2,5 га

Пожарные потушили возгорание сухой растительности площадью 2,5 га в Старокрымском лесничестве Феодосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание сухой растительности и лесной подстилки произошло 27 июля на территории Старокрымского лесничества. К ликвидации огня привлекли 222 человека и 34 единицы техники, включая вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что вечером 27 июля спасательные службы локализовали ландшафтный пожар площадью 20 га в Симферопольском районе Крыма. Огонь охватил сухую растительность вдоль автодороги Евпатория — Симферополь.

Анна Гречко