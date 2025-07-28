Суд отказал экс-совладельцу «Покровского» в иске на 3 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил требования Аркадия Чебанова, экс-совладельца агроконцерна «Покровский», взыскать с бывшего бизнес-партнера Андрея Коровайко более трех млрд руб. за сделку 2016 года. Об этом сообщили «Ведомости. Юг» со ссылкой на ГАС «Правосудие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации источника, суд отклонил иск господина Чебанова, поскольку тот не смог предоставить оригинал спорного договора, ограничившись лишь его копией, что сделало невозможным проведение экспертизы. Кроме того, истец не доказал факт неполучения оплаты по соглашению, а его требования о расторжении договора противоречили первоначальному иску о принудительном исполнении.

Также было установлено, что истец пропустил трехлетний срок исковой давности. Аркадий Чебанов утверждал, что передал господину Коровайко акции семенной компании «Русь» по договору от августа 2016 года, но не получил за них оплату. По его словам, договор был оформлен после смерти его матери, Тамары Чебановой, которая являлась продавцом. В деле также упоминалась передача акций родственникам и связанным с Андреем Коровайко компаниям.

Ответчик утверждал, что сделка была законной и окончательно оформленной, обвиняя господина Чебанова в попытке оспорить ранее достигнутые соглашения. Изначально дело рассматривалось в Ростовской области, но в 2024 году было перенесено в Краснодарский край в соответствии с правилами подсудности.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что более 370 объектов недвижимости, принадлежащих концерну «Покровский» и расположенных в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области, были конфискованы в пользу государства. Общая стоимость этих активов по кадастру превышала 1,6 миллиарда руб. В июне Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе решение о передаче активов концерна государству, отклонив апелляцию ответчиков.

Валентина Любашенко